Yoğun kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoğun kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü

Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde de etkili olmaya başladı.

Bitlis'in Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralılarla devam edeceğini, yer yer tipi ve sis oluşabileceğini bildirdi.

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Kar yağışı sonrası araçlar ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar işlerine gitmek için araçlarının üstünü temizlemek zorunda kaldı.

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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kapanan köy yolu bulunmadığını belirterek, yağışın durumuna göre şantiyelerde bulunan karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.

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