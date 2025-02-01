Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı'nda son durum...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı'nda son durum...

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden gemi geçişlerine açıldı.

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden gemi geçişlerine açıldı.

Son Haberler
Beşiktaş ve Galatasaray’ın listesindeydi… Zalewski’nin geleceği belli oldu
Beşiktaş ve Galatasaray’ın listesindeydi… Zalewski’nin geleceği belli oldu
Roma dönemine ait asma kilit bulundu
Roma dönemine ait asma kilit bulundu
Tekirdağ’da sahte alkol operasyonu: 365 litre ele geçirildi
Tekirdağ’da sahte alkol operasyonu: 365 litre ele geçirildi
Uludağ'da tatilci izdihamı
Uludağ'da tatilci izdihamı
Eskişehir'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
Eskişehir'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü