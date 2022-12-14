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Yoğurda aspirin katınca ne işe yarar?

İşte yoğurt ve aspirin karışımının yararları...

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:02
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Yoğurda aspirin katınca ne işe yarar? olur?

Yoğurda aspirin katınca ne işe yarar?
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Doğal ve oldukça pratik bir tarifle porselen cilde kavuşmaya hazır olun. İhtiyacınız olan 2 ürün var: Yoğurt ve aspirin. Cilt temizliği ve güzelliği hem sağlık açısından hem de görsel olarak çok önemli.

Aspirin toz haline getirilerek yoğurt ile karıştırılır. Temiz olan cilde maske sürülür ve yarım saat bekletilir. Maskenin kurumasının ardından ılık su ile durulanır. Hazırlanan bu maske haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir. Karışımın diğer faydaları ise şöyle:

Cildin nemli kalmasını sağlar.

Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

Sivilce izlerini giderir.

Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

Yağ oranını dengeler.

Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.

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