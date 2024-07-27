Yok artık dedirten olay. Apartman sahipleri sabah uyandığında şoke oldu

Hırsızlık olayı, dün sabah saat 06.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta yürüyüş yapan bir kişi, çevreyi gözlemleyerek uygun anı bekledi.

Gözünü binanın demir kapısına diken hırsız, kimsenin olmadığı bir zamanı kolladı. Hırsız, kapıyı çaldıktan sonra hızla kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİNANIN KAPISINI ÇALDI

Bir süre sonra, kimsenin bulunmadığı bir anda hırsız binanın kapısını açarak içeri girdi ve kapıyı yerinden sökerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın kapıyı çaldıktan sonra gitmesi ise şaşkınlık yarattı.

“KAPIMIZIN ÖNÜNDEKİLER BİLE ÇALINIYOR”

Mahalle sakini bir esnaf ise “Bu caddede esnaflık yapıyorum. Kamera görüntülerini izledim ve kapının çalınması bana biraz komik geldi. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Kapımızın önündekiler bile çalınıyor. Sandalyeyi bile koysanız çalınıyor. Biz de durumumuza acıyarak gülüyoruz” ifadelerini kullandı.