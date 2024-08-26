Yok artık dedirten olay: Kahvede okey oynarken yakalandı

Kaynak: İHA
Yok artık dedirten olay: Kahvede okey oynarken yakalandı

Bursa'da "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs, polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığını beyan ederek kimlik numarası verirken, kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

HAKKINDA HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelinin emniyettekinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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