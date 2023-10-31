Yok artık Ebrar Karakurt. Bunu da yaptı Ruslar şaştı kaldı

Ebrar Karakurt, formasını giydiği Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında yeni bir akım başlattı.

Karakurt'un takımı Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Kupası'nda Ceyda Ateş'in takımı Minsk'le karşı karşıya geldi.

Maçı Ebrar'ın takımı Lokomotiv Kaliningrad 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) kazandı.

Karşılaşmanın en başarılı ismi olan Ebrar Karakurt, ürettiği sayılarla ön plana çıktı.

Karşılaşmanın olayı ise 'Erik Dalı' oldu.

Ebrar Karakurt'un isteği üzerine yaptığı her sayıdan sonra salonda Erik Dalı müziği çalındı.

Ebrar'ın da müziğin ritmine eşlik ettiği anlar olay oldu.

İlk anda şaşkınlık yaşayan Rus seyirciler daha sonra Ebrar'a eşlik etmeye çalıştılar.

Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt transfer olduktan sonra Rus kulübüne Erik Dalı oynamayı öğrettiği video yayınlanmıştı.

Bu arada salona asılan afiş de dikkat çekti.