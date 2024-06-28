Yok artık Ersun Yanal

Amedspor, geçen sezon TFF 2. Lig kırmızı grupta şampiyon olup, TFF 1. Lig'e çıkmıştı.

Diyarbakır takımı ardından teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ı getirmişti.

Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından transfere hızlı giren Amedspor, iç transferde Batuhan Tur, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer ile anlaşmış, dış transferde ise Adama Traore ve Alberk Koç'u kadrosuna katmıştı.

Ersun Yanal'dan yeni bir hamle daha geldi. Amedspor, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Leroy Fer için harekete geçti.

Yapılan görüşmede tarafların pazarlık aşamasında olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Defansif orta saha olarak görev yapan 34 yaşındaki Fer, geçen Alanyaspor'da 33 resmi maçta 1 gol attı.

Leroy Fer Hollanda A Milli Takım formasıyla da 11 maçta forma giydi.

