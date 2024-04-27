Yok artık kajunun sahtesini yaptılar. Sahtesini nasıl anlayacaksınız?

Hindistan’da üretilen sahte kaju, görenleri şaşkına çevirdi. Yer fıstığı aromalı hamurdan yapılan ve gerçeğine bire bir benzeyen kajuyu gerçeğinden ayırt etmek zor. Bu sahte kajular, görünüm ve doku bakımından gerçek kajuya oldukça yakın.

Sahte kaju fıstığının hamurdan yapılması, sadece tüketicileri kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük sağlık riskleri de taşıyor. Hamurdan yapılan bu kajular gerçek kaju fıstığında bulunan besinleri içermiyor ve hatta bazı zararlı maddeler içerebiliyor.

Yaşanan bu skandal, Hindistan'daki gıda güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı. Yetkililer, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla denetimleri artırmaya ve tüketicileri dolandırıcılık konusunda uyarmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü ülkemizde de gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan durumu “En azından elleriyle yapıyorlar, ayaklarıyla da yapabilirlerdi” diyerek ti ye aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yaşanan durumu “sahtekarlık” olarak nitelendirdi.

İşte bazı yorumlar:

KAJU NEDİR?

Kaju aslında bir ağacın meyvesidir. kuruyemiş olarak tüketilen kaju fıstığı, bir çeşit meyve olarak nitelendirilir. Meyvenin uç bölümünde bulunan kabuklu yapının içinde kaju çekirdeği bulunur. Kajunun dış kabuğu kırılarak içerisindeki fıstık çıkarılır.