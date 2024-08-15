Yok artık! Ronaldo bunu da yaptı

Al Nassr ve Al Taawon, Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 mağlup eden Al Nassr, adını finale yazdırdı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımının 2. golünü kaydederken, attığı gol ile yeni bir rekor kırmayı başardı.

REKORLARA DOYMUYOR!

Ronaldo, daha önce kendisinde bulunan futbol tarihinin ne çok gol atan futbolcusu rekorunu kırdı.

Kariyerindeki 896. golünü atan yıldız oyuncu, ayrıca üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

JESUS'UN TEPKİSİ VİRAL OLDU

Süper Kupa'da finale çıkan bir başka takım olan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, maçı tribünden takip etti.

Vatandaşı Ronaldo'nun attığı gol sonrası Jesus, elleriyle yüzünü kapatarak gündem olan bir tepki verdi.

SAYISIZ BAŞARI

Kariyerini Arabistan'da sürdüren 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kırılmadık rekor bırakmazken, sayısız kupa kazandı.

9 kez yılın futbolcusu, 3 kez FIFA dünyada yılın futbolcusu, milli takımda 13 kez yılın futbolcusu, 20 kez gol kralı, 4 kez UEFA yılın futbolcusu ve 5 Ballon D'or'u bulunan Ronaldo'nun kazandığı kupalar şu şekilde:

- 5 Şampiyonlar Ligi

- 1 Avrupa Şampiyonası

- 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

- 3 İngiltere Premier Lig

- 2 İtalya Serie A

- 2 İspanya La Liga

- 3 UEFA Süper Kupası

- 1 UEFA Uluslar Ligi

- 1 İngiltere Kupası

- 2 İspanya Kupası

- 1 İtalya Kupası

- 2 İtalya Süper Kupası

- 2 İspanya Süper Kupası

- 2 İngiltere Lig Kupası

- 1 İngiltere Süper Kupası

- 1 Portekiz Süper Kupası