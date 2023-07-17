Yok artık yine mi? Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe alıyor

Beşiktaş'ın elinden Dusan Tadic'i kapan Fenerbahçe'den yeni bir hamle daha geldi.

Sarı lacivertli kulübün bu kez de Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilyalı stoper Lyanco için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre Fenerbahçe'nin Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

