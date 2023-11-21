YÖK Başkanı açıkladı. Burslar ücretlerine zam geliyor

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan yapılacak olan “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar burada yaptığı konuşmada, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.