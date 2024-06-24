YÖK Başkanından itiraf gibi açıklama: Diploma her kapıyı açmaz

Düzenleme: Kaynak: İHA
YÖK Başkanından itiraf gibi açıklama: Diploma her kapıyı açmaz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ODTÜ’de yaptığı bir konuşmada diploma itirafında bulunarak “Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ’de düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinde Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma konferansında yaptığı konuşma ile adeta diploma konusunda itirafta bulundu.

Öğrenciler için Üniversite günlerinin son derece kıymetli olduğuna değinen Özvar, konuşmasının devamında Üniversite diplomalarına ilişkin de konuştu.

“DİPLOMA HER KAPIYI AÇMAZ”

Üniversiteden mezun olunması ile beraber alınan diplomaların kıymetli olduğunu açıklayan Özvar, diplomaların doğrudan bir meslek kazandırmadığına işaret etti:
"Diploma evet kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar ama doğrudan bir meslek kazandırmaz. Bu gerçeğin bilincinde olarak hem veliler olarak hem öğrenciler olarak hareket etmek zorundayız.”

“DERS DIŞI KAZANIMLARA ÖNEM VERİLMELİ”

Özvar konuşmasının devamında öğrencilerin akademik kazanımlarının yanı sıra kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulama ve ders dışı kazanımlara önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Yalnızca teoriye dayalı öğrenmelerin yetersiz olduğunu kaydederek şunları söyledi:

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“Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler, ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği insana yeni ufuklar kazandıran kurumlardır.

Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun gençler kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemelidir. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermelidir."

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