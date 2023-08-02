YÖK Başkanı'ndan üniversite tercihi yapacaklar için burs açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında devam eden tercih döneminin, adayların geleceğini belirleyecek önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Özvar, burs, tercih yaparken burs, staj ve istihdam olanaklarının önemini vurguladı.

YÖK olarak adayların bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Özvar, "Bildiğiniz üzere 27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih dönemi içerisindeyiz. Tercih dönemi, geleceğinizin şekillenmesinde çok önemli kararları vermeniz gereken bir süreçtir. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de, sizlerin bu sürecini kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"TERCİH KILAVUZUNDA ÖNEMLİ YENİLİKLER YAPTIK"

Özvar, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında devam eden tercih döneminin, adayların geleceğini belirleyecek önemli bir aşama olduğunu vurguladı. YÖK olarak adayların bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Özvar, tercih kılavuzunda bu yıl bazı yenilikler yaptıklarını söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, konuyla ilgili "Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptık. Öncelikle depremzede öğrencilerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürece bir nebze de olsa olumlu katkı sağlayabilmek için onlara özel bir kontenjan tanımlaması yaptık. Milletimizin baş tacı gazi ve şehitlerimizin yakınlarına da ayrı bir kontenjan tanımladık. Bu kontenjanlara ek olarak, 34 yaş üzeri kadınlarımıza da tercih kılavuzunda özel bir kontenjan sağladık. Sağlanan bu kolaylık, geçmişte yükseköğrenim imkanlarına tam olarak erişememiş olan kadınlarımıza yükseköğretimin kapılarını tekrar açma fırsatı sunmaktadır. İlgili tüm adaylarımızın tercihlerinde kendilerine sağlanan bu kontenjanları da dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi.

"BURS, STAJ VE İSTİHDAM OLANAKLARINI DEĞERLENDİRİN"

Özvar, ayrıca adaylara, üniversite tercihlerini yaparken burs, staj ve istihdam olanaklarını da değerlendirmelerini önerdi. Özvar, yükseköğretimin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekerek, YÖK olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve adaylara daha iyi olanaklar sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Üniversite tercihi yapacak milyonlarca gence tavsiyede bulunan Özvar, "Üniversite tercihlerinizi yaparken, hem Yükseköğretim Kurulu hem de diğer kurumlarımız tarafından sağlanan burslara ek olarak staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu olanaklar, eğitim hayatınızı daha da anlamlı kılacak ve gelecekte sizleri daha donanımlı hale getirecektir. Yükseköğretimin, ülkemiz için taşıdığı kıymetin farkındayız. Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.