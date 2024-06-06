Yok böylesi! Ünlü restoranın ürününden çıkanlara soruşturma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yok böylesi! Ünlü restoranın ürününden çıkanlara soruşturma

Ülke çapında şubeleri ile tanınan ve internet üzerinden verilen siparişlerle büyüyen dev restoran zinciri, son zamanlarda yaşanan bir olayla gündemdeki yerini aldı. Bir müşterinin, markanın paketli kavurma ürününden böcek benzeri cisimler çıktığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Türkiye'nin önde gelen gıda zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, son zamanlarda gösterdiği dikkat çekici yükselişle sektördeki en büyük kuruluşlar arasında yer alıyor.

Başlangıçta kendine özgü tariflerle hazırlanan köfte ve soslarıyla piyasaya giriş yapan ve başlangıçta sınırlı sayıda şubesi bulunan şirket, zamanla etki alanını genişleterek birçok alışveriş merkezinde devasa restoranlar açtı.

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Yenilikçi adımlar atarak menüsünü zenginleştiren ve çeşitli et, tavuk, köfte, hamburger gibi ürünlerle tüketicilere geniş bir yelpaze sunan Köfteci Yusuf, son dönemde dondurulmuş gıda sektörüne de adım attı.

Ürünlerini hem fiziksel mağazalarda hem de dijital platformlarda tüketiciyle buluşturan marka, ne yazık ki beklenmeyen bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bir müşterinin, markanın kavurma ürününden böcek ve sinek benzeri yabancı maddeler bulduğunu iddia ederek sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede viral oldu ve binlerce kişi tarafından etkileşim aldı.

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Bu durum, diğer müşterilerin de markaya olan tepkilerini dile getirmelerine ve konunun CİMER gibi resmi kurumlara taşınmasına yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine, markanın ürün kalitesi ve hijyen standartları konusunda detaylı bir inceleme başlatıldığı bilgisi kamuoyuna ulaştı.

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