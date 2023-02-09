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YÖK duyurdu: üniversitelerin açılış tarihi ertelendi

Yüksek Öğretim Kurumu, bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 20:57
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YÖK duyurdu: üniversitelerin açılış tarihi ertelendi

YÖK duyurdu: üniversitelerin açılış tarihi ertelendi
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Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan Yüksek Öğretim Kurumu, açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

YÖK’ten şu açıklama yapıldı:

“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.”

 

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Nalperen
9.02.2023 21:13
Yurt lazım depremzedelere de. Ne mahsuru var. Niye edebiyat çeviriyosunuz?  
 
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