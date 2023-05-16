Yok mu bu trafik magandasına dur diyecek. Dakikalarca drift attı

Bursa’da bir otomobil sürücüsü gece yarısı çıktığı kavşakta dakikalarca drift atarak apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların amerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.