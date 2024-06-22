Yok mu bunlara dur diyecek

Kaynak: DHA
Yok mu bunlara dur diyecek

Bu ancak Türkiye'de olur. Düğün konvoyuyla şehirlerarası yolu trafiğe kapattılar. Yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Bursa'dan yok artık dedirten görüntü...Şehirlerarası yolu düğün konvoyuyla trafiğe kapattılar. Dakikalarca trafikte kalan sürücüler duruma isyan etti.

Bursa'da şehirlerarası yolu kapatarak trafik akışını engelleyen düğün konvoyu, yüzlerce metre araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi ancak Türkiye'de görülebilecek bir olay yaşandı. Düğün konvoyuyla şehirlerarası yol trafiğe kapatıldı. Konvoydakiler otomobillerini yol ortasına park ederek, trafik akışını durdurdu. Dakikalarca güneşin altında beklemek zorunda kalan diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.. Trafik akışı, konvoyun yoluna devam etmesiyle normale döndü.

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