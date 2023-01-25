ÖSYM 2023 YÖKDİL’e ilişkin başvuru kılavuzu paylaşıldı. YÖKDİL’e girecek adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan YÖKDİL başvuru kılavuzunu ve YÖKDİL başvurularının ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

2023 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşıldı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı.

2023 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU HAKKINDA

YÖKDİL 2023 kılavuzunun başvuruların başlayacağı 25 Ocak 2023 tarihinde paylaşılması bekleniyor.