25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin girdiği YÖKDİL için başvurular başladı. 2023 YÖKDİL’e girecek adaylar YÖKDİL başvuru tarihini ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:37
Takip Et

YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?
+
Aa
-

ÖSYM 2023 YÖKDİL’e ilişkin başvuru kılavuzu paylaşıldı. YÖKDİL’e girecek adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan YÖKDİL başvuru kılavuzunu ve YÖKDİL başvurularının ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları nasıl yapılacak?

2023 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşıldı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı.

2023 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU HAKKINDA

YÖKDİL 2023 kılavuzunun başvuruların başlayacağı 25 Ocak 2023 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.