Daha önce 12 Martta yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL ertelendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen YÖKDİL için ÖSYM yeni bir tarih belirledi. Peki, YÖKDİL ne zaman? 2023 YÖKDİL hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL’e ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı. Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.

2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.