Akademik kariyer hedefleyen bireylerin ilgilendiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 2024 sınav ücretlerinde artış yaşandı. YÖKDİL sınavına girecek adaylar YÖKDİL’e ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınav ücretlerine zam mı geldi? 2024 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları, 10 Ocak ile 17 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti 2023 yılına oranlar artış göstererek 490 TL oldu.

12 Mart 2023 tarihinde yapılan YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 185 TL iken, 27 Ağustos 2023'te yapılan YÖKDİL/2 sınavının ücreti 260 TL’ydi.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına başvuran adayların yabancı dil yeteneklerini ölçmek ve belgelemek amacıyla kullanılan YÖKDİL, Türkiye genelinde ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır.

YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç temel alandan birinin seçilerek girilir. Hem yazılı hem de sözlü bölümleri içeren YÖKDİL, adayların dil becerilerini değerlendirerek lisansüstü eğitim ve akademik kadrolara başvurularda kullanılan bir yabancı dil belgesi olma özelliğini taşır. Sınav, adaylara geniş bir dil yelpazesi üzerinden değerlendirme imkanı sunarak, lisansüstü eğitim yolculuklarında başarı için önemli bir kriter haline gelmiştir.