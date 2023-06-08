Bu yıl ikincisi gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2023 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin girmeyi tercih ettiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi açıklandı. Bu yıl YÖKDİL sınavı ikincisi YÖKDİL/2 gerçekleştirilecek.

2023 YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

2023 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

YÖKDİL NEDİR?

Lisansüstü programlardan ve akademik kadrolardan kamu kurumlarına yapılacak başvurulara kadar adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmek ve belgelendirmek adına girdikleri YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birinin seçilerek girildiği, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.

2023 YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.