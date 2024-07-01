Yoksul olmak için 60 bin lira gerek. Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

Türk-İş haziran ayı açlık-yoksulluk sınırı verilerini yayımladı.

Ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor. Maaşlar ceplere girmeden buhar olup gidiyor. Yılbaşında asgari ücret 17.002 liraya yükseltilmişti. Asgari ücretin yeni rakamı telaffuz edildiğinde 597 dolara denk geliyordu.

Şu an dolar kuru 32,68 lira düzeyinde. Geçtiğimiz gün 33,12 liraya kadar yükselmişti.

Mevcut kur üzerinden değerlendirdiğimizde; 520 dolar yapıyor. Arada 70 dolar kayıp var. Her ne kadar ekonomi güzellemeleri yapılsa da hesaplar ortada. Türk Lirası olarak bakıldığında ise 2.287 lira kaybın olduğu görülüyor.

Türk-İş’in verileri değerlendirildiğinde, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18 bin 978,77 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61 bin 820,10 liraya kadar çıktı.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,05 on iki aylık yüzde 82,96 yıllık ortalama yüzde 82,02 olarak belirlendi.

Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 3 bin 930 lira ve 2023’ün aynı ayına göre 8 bin 605 lira artış gösterdi. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise sadece son altı ayda 12 bin 800 liralık artış kaydetti.