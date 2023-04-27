Yoksul ülkelerdeki kadınların yüzde 90'ı internetten yoksun

Yayınlanan bir rapora göre, 15-24 yaş arası genç kadınların yüzde 90'ı, ergen erkek ve genç erkeklerin ise yüzde 78'i internet kullanamıyor.

Yoksul ülkelerdeki kadınların yüzde 90'ı internetten yoksun

Editör: Sami Gürel

UNICEF raporuna göre, en yoksul ülkelerdeki ergen kızların ve genç kadınların yaklaşık %90'ı internet kullanmıyor; bunun, aynı yaş grubundaki erkeklerden daha yüksek bir oran olduğu belirtildi.

UNICEF ​​ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, dünya genelinde 15 ila 24 yaş arası gençlerin yalnızca %37'sinin evinde internet erişimi olduğunu tahmin ediyor. Ancak iki kuruluşun "evlerdeki ekipmana erişim, internet kullanımı ve dijital becerilerle bağlantılı çarpıcı cinsiyet eşitsizliklerini'' gizlediği iddia ediliyor.

Bu nedenle BM ajansı, başta düşük gelirli ülkeler ve birkaç orta gelirli ülke olmak üzere 54 ülkedeki anketlerden elde edilen kullanım verilerini inceledi. Sonuç, “düşük gelirli ülkelerde, 15 ila 24 yaş arası ergen kızların ve genç kadınların %90'ı (yaklaşık 65 milyon kişi) , aynı yaştaki ergen erkek ve genç erkeklerin %78'i (yaklaşık 57 milyon kişi) internetten yoksun” sonucuna ulaştı.

UNICEF Eğitim Direktörü Robert Jenkins yaptığı açıklamada, "Kızlar ve erkekler arasındaki dijital uçurumu kapatmak, yalnızca internete ve teknolojiye erişim sağlamakla ilgili değil. Kızları yenilikçi, yaratıcı ve lider olmaları için güçlendirmekle ilgili'' dedi.

Rapor, genel olarak kızların daha iyi temel okuma becerilerine sahip olmasına rağmen, bunun dijital alana yansımadığını belirtiyor.

Rapora göre, cep telefonlarına erişim konusunda da boşluk çok büyük olarak görülüyor. İncelenen ülkelerin 41'inde, 15 ila 24 yaş arası genç kızlar ve kadınların, yalnızca, ortalama %13'ünün cep telefonu sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu durumda, konuyla ilgili, genç kızlar ve kadınların "büyük ölçüde dezavantajlı durumda" oldukları ve bu da dijital dünyaya erişimlerini sınırladığı belirtildi.

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