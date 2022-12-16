Arjantin 83 yaşındaki taraftar için seferber oldu

Yoksul bir vatandaş olan ve evinde televizyon bulunmayan 83 yaşındaki Carlos Bejar, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçı bir mağazanın vitrinindeki televizyondan izlemişti.
Yoldan geçen birinin bu fotoğrafı çekmesi ve sosyal medyada paylaşması olay oldu.
Arjantinli taraftarlar yaşlı futbolsevere televizyon alabilmek için kampanya başlattı.
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