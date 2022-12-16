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Arjantin 83 yaşındaki taraftar için seferber oldu

Arjantinli yaşlı bir adamın, bir elektronik mağazasının önündeki katlanır sandalyeden kendi takımının Dünya Kupası yarı final galibiyetini izlediği görüntüsü, dünyanın dört bir yanındaki insanların kalbini fethetti. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:42
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Yoksul vatandaş Arjantin maçını mağaza vitrininden izleyince gündem oldu

Arjantin 83 yaşındaki taraftar için seferber oldu
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Yoksul bir vatandaş olan ve evinde televizyon bulunmayan 83 yaşındaki Carlos Bejar, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçı bir mağazanın vitrinindeki televizyondan izlemişti.

Yoldan geçen birinin bu fotoğrafı çekmesi ve sosyal medyada paylaşması olay oldu.
Arjantinli taraftarlar yaşlı futbolsevere televizyon alabilmek için kampanya başlattı.

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