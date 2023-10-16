Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de yoksulluk bile pahalandı. Açlık sınırı 12 bin 612 lira olurken yoksulluk sınırı ise 43 bin 623 liraya yükseldi.

Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), "Açlık ve Yoksulluk sınırı Eylül 2023 Dönem Raporu"nu açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı eylül ayı için 12 bin 612 lira oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 420 LİRA

Rapora göre, günlük harcamalarda eylül ayında en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138.16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81.94 lira olarak gerçekleşti.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 89.38 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 23.99 liralık masraf yapılması gereken ürün grubunda yer aldı.

Yumurta için 8.97, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 11.53 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

İlgili Haberler
Tarımda borç 500 milyara dayandı: “Yoksulluk kader değil iktidarın yönetimsizliğidir”
Açlık sınırı 13 bin 334 lira yoksulluk sınırı 43 bin 433 lira oldu. Hepimiz açız ve yoksuluz
Okullar derin yoksullukla açılıyor. Karma eğitimi hedef alanların bundan haberi var mı?
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Gündem
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı Yaşam
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi? Ekonomi
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi?
106 metrelik gemi karaya oturdu Gündem
106 metrelik gemi karaya oturdu