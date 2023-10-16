Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), "Açlık ve Yoksulluk sınırı Eylül 2023 Dönem Raporu"nu açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı eylül ayı için 12 bin 612 lira oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 420 LİRA

Rapora göre, günlük harcamalarda eylül ayında en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138.16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81.94 lira olarak gerçekleşti.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 89.38 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 23.99 liralık masraf yapılması gereken ürün grubunda yer aldı.

Yumurta için 8.97, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 11.53 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.