YÖK'ten yeni düzenleme. Üniversite öğrencileri bu haber sizin için

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen programlara mahsus olmak üzere, üniversitelerden talepte bulunulması halinde "not ortalaması" kısıtı aranmadan çift anadal ve yandal eğitimi yapılabilecek.

YÖK'ten yeni düzenleme. Üniversite öğrencileri bu haber sizin için

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yurt dışında kurulmuş bir üniversiteden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişi düzenleyen hükümde düzenleme yapıldı.

Buna göre öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking dünya üniversiteler sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alması ve ilgili dönem, sınıf ve başarı şartlarını taşıması gerekecek.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL EĞİTİMİNE YÖNELİK YENİ HÜKÜM

Yeni düzenlemede, çift anadal ve yandal eğitimlerine ilişkin de yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, YÖK tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, üniversitelerine talepte bulunmaları halinde YÖK tarafından belirlenecek programlarda çift anadal ve yandal eğitimi yapabilecek.

Bu programlar arasında yapılacak çift anadal ve yandal eğitim ve öğretiminde, gerekli "not ortalaması" kısıtı uygulanmayacak. Uygulama 2023 YKS'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Öğrenciler program tercihi yaparken bu konuya ilişkin açıklamayı programın koşullarında görebilecek.

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