Yol çalışmalarında kaldırılan mezar taşları sergilenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yol çalışmalarında kaldırılan mezar taşları sergilenecek

Singapur'da Lornie Otoyolu çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan mezar taşları Ağustos ayında sergilenecek.

Singapore Heritage Society (SHS) ve All Things Bukit Brown (ATBB) toplulukları tarafından yürütülen Voices Of Bukit Brown Projesi dahilinde, otoyolun geçmesi için yok edilen Bukit Brown Mezarlığı'nda tespit edilen 80 mezar taşının sergileneceği açıklandı.

2013'te başlayan otoyol çalışmaları her ne kadar 2019 yılında tamamlanmış olsa da bölgedeki arkeolojik çalışmalar o tarihten beri devam ediyor. Bu süre zarfında eski mezarlık alanından toplam 4.153 mezar taşı çıkarıldı.

All Things Bukit Brown adlı STK, yıllar içinde bölgede çok sayıda halka açık turlar düzenledi. Bu turların çoğu zaman polis zoruyla engellenmesi kamuoyunda ciddi tepkilere neden oldu. Ulusal Miras Kurulu (NHB) tarafından bugün yapılan açıklamada, çıkartılan mezar taşlarının sergilenmesi kararı halka duyuruldu.

Resmi olarak 1922 yılında açılan Bukit Brown Mezarlığı, 1973 yılında defne kapatıldığında sınırlarında 100.000 mezar barındırıyordu. Mezarlık, erken dönem Singapur'un, özellikle de ülkedeki Çinli göçmenlerin sosyal ve kültürel deposu olarak tanımlanıyor.

Singapur Kara Taşımacılığı Kurumu, 2011 yılında mezarlığın bazı bölümlerinin yeniden geliştirileceğini duyurmuş, fakat bu karar, mezarlığın doğal ve kültürel miras değerini koruma gerekçesi olarak gösteren SHS ve ATBB gibi grupların kamuoyunda muhalefetiyle karşılaşmıştı.

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