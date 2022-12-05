Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağında yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD'a ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.