Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, Bahçeler Mahallesi Nehrisedde yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark ederek, durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiler. Olay yerinde gelen polis ekipleri, cebinden çıkan kimlikle ölen kişinin, Murat Bakan olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, Bakan'ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu. Bakan’ın cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılan otopsi ve polis soruşturması sonrası belli olacak.