Yol kenarındaki ağacı durduk yere kökünden kırdı. İnsanlığından utan

Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan ve yanındaki kız arkadaşıyla birlikte yürüyen öğrenci yüzünü yoldaki zeytin fidanının dalına çarptı.

DURDUK YERE YOL KENARINDAKİ FİDANI KIRDI

Bu duruma öfkelenen genç, fidanı ayaklarıyla kökünden kırdı. Bu sırada yanındaki kız arkadaşı ise o anları şaşkınlıkla izlerken, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiler.

Çevredeki vatandaşlar, olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından kırılan ağacı kıran şahsın yakalanıp hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulundular. Kaldırım üzerindeki ağaçların şehir estetiğine katkı sağladığını ve doğanın korunması gerektiğini belirten vatandaşlar, bu tür olaylara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladılar.



Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olayla ilgili ekipler soruşturma başlatılırken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından liseli gencin gözaltına alındığı aktarıldı.