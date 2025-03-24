Yol verme meselesinde sopalar çıktı!

Kaynak: İHA
Yol verme meselesinde sopalar çıktı!

Adıyaman'da, sürücüler arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Bir sürücü aracın bagajından sopalar çıkardı ve birden saldırmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası sürücüler araçlarından indi.

Aracından inen sürücülerden biri aracının bagajından sopalar çıkararak tartıştığı sürücüye vurmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti.

Vatandaşların iknaları sonrasında her iki araç sürücüsü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Şahısların araçlarını çekmesiyle trafik akışı yeniden devam etti.

Yol verme meselesinde sopalar çıktı!

Yol verme meselesinde sopalar çıktı!

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