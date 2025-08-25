Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte trafiğe kapalı yollar... (25 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kara yolları için uyarı yapıldı: İşte trafiğe kapatılan yollar (24 Ağustos 2025)

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki yama ve onarım çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.