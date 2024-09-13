Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk beton mikserinin altında kaldı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Aslan Bey Mahallesi Vezir Hoca Bulvarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre ailesiyle birlikte market alışverişi yapan 3 yaşındaki M.B. (3) annesinin elinden kurtularak aniden yola çıkınca A.S. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Beton mikserinin altında kalan küçük M.B. hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.