Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı

Bursa'da oyun oynarken aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan Ö., yoldan geçen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sularında Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak’ta gerçekleşti. 6’ncı Kent Sokak’ta bulunan evinin civarında oynayan küçük çocuk bir anda yola fırladı.

O anda Profesör Tezok Caddesi yönünde ilerleyen 30 yaşındaki İbrahim Çınar'ın kullandığı otomobil, Furkan'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile düşerek aracın altında kalan küçük Furkan ağır yaralandı.

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Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına alarak emniyet merkezine götürdü.

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