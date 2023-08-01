Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle sürüklendiği ve durdurulamadığı iddia edilen bir yolcu gemisi, kıyı bandına sert bir şekilde çarptı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü

Olay bugün Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İskele açıklarında manevra esnasında makinede yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen, İZDENİZ'e ait 'Dokuz Eylül' adlı yolcu gemisi, süratli bir şekilde kıyı bandına çarptı. Çarpmanın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan vatandaşın olmadığı bildirildi.

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