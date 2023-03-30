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THY uçağında acil iniş krizi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:28
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Yolcu kriz çıkarınca uçak karıştı

THY uçağında acil iniş krizi
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AA’da yer alan habere göre, 345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı. 

Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu. 

Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi. 

THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti. 

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