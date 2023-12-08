Yolcu minibüsü vince çarptı

Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Nizip karayolu D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Gaziantep-Nizip arası yolcu taşımacılığı yapan Erol D. kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı minibüsü, kontrolsüz dönüş yapan Cengiz G. idaresindeki 27 AC 209 plakalı vince çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.