Yolcu otobüsleri denetlendi

Bayram tatili sebebiyle şehirlerarası yollar ve otogarlar yoğunluk oluştu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahat eden vatandaşların güvenliğini sağlamak için otogar çıkışında otobüsleri durdurdu ve takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında yolcuların emniyet kemerlerini kontrol etti ve bilgi verdi. Sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Otobüs sürücüsü Hüseyin Atkoşan, bu tür denetimlerin önemli olduğunu belirtti.

“DENETİMLER ÇOK ÖNEMLİ”

Atkoşan, denetimlerin arttığını gözlemledi ve “Hem bizim hem de yolcuların güvenliği açısından denetimler çok önemli. Bu sayede yolcularımız emniyet kemeri takmanın önemini daha iyi anlıyorlar. Ben, polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerini dron destekli denetledi. Tekirdağ’daki ekipler de denetimlerine devam ediyor.