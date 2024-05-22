Yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 yaralı

Isparta-Burdur kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Isparta’nın Gönen ilçesi Isparta-Burdur kara yolu Göltaş mevkiinde meydana gelen olayda, 21 yolcu ve mürettebat ile Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine gitmekte olan 47 yaşındaki E.D. kontrolündeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

aw210316-01.jpgRefüje çıkarak ağaca çarpan otobüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla otobüste çalışma yaparken, jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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