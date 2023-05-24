Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Uludere kara yolu, Balveren köyü yakınlarında meydana geldi. Rıdvan A. (35) yönetimindeki 34 DHN 073 plakalı yolcu otobüsü, Milli Karakol mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Rıdvan A. ile muavin Emrullah U. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Kaynak: DHA)