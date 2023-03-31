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Sincap yavruları otobüs baskınında ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi. Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 19:35
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Yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi

Sincap yavruları otobüs baskınında ele geçirildi
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(İHA) İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hilvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde "Maşa" isimli köpek ile arama yapıldı. 

Aramada bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu. Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sincapları doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen sincaplar, ekipler tarafından doğal ortamlarına bırakıldı.

Sincapları Siirt'ten bir kişinin, Adana'ya götürmek üzere ücret karşılığı otobüs firmasına teslim ettiği belirlendi. Ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.

 

 

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