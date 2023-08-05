Yolcu otobüsünde duman paniği

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Şırnak’tan batı illerine yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden sürücü otobüsü Birecik ilçe merkezinde park ederek yolcuları tahliye etti.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, otobüse su ile müdahale ederek yangın çıkmasını engellerken yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Otobüsten inen yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüs ile yollarına devam etti.