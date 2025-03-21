Yolcu otobüsünde skunk operasyonu! Narkotik köpeği tespit etti: 2 kadın tutuklandı

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde skunk operasyonu! Narkotik köpeği tespit etti: 2 kadın tutuklandı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen yolcu otobüsü denetimlerinde, iki kadın yolcunun eşyalarında 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli aramalar gerçekleştirildi.

Araçta bulunan iki yolcunun eşyalarına gelince tepki veren narkotik köpeğinin işaret ettiği noktayı ekipler detaylı bir şekilde aradı. Yolcunun eşyalarında yapılan aramalar neticesinde 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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