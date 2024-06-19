Yolcu taşıyan ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ankara yönünde gerçekleşti. İki yolcu taşıyan 34 TJL 67 plakalı Fiat Egea marka araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı ve taklalar atarak durdu. Kazanın ardından, yaralı taksi şoförü ve yolcular, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksi şoförü, daha sonra hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Polis, kazanın ardından trafik akışını düzenlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.