Yolcu treninin çarptığı kadın öldü

Kaza sırasında ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sularında Efeler-İncirliova Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte gerçekleşti. Kardeşköy Mahallesi'nde oturan Pakize Aydın, bahçesinden incir topladıktan sonra evine dönerken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı. Aydın’a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni kadına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pakize Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.