Yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

Madrid'den Montevideo'ya sefer yapan Air Europa havayolu şirketine ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, Atlantik Okyanusu üzerinde yaşanan şiddetli türbülans sonucu Brezilya'nın Natal şehrine acil iniş gerçekleştirdi. Olayda, en az 30 yolcu yaralanırken, uçaktaki 325 yolcunun güvenliği için hızlı bir müdahalede bulunuldu.

Air Europa'nın yaptığı açıklamaya göre, UX045 sefer numaralı uçak, türbülansın etkisiyle rotasından sapmak zorunda kaldı. Yaralı yolcular, Natal Havaalanı'na varışlarının ardından bekleyen acil servis ekipleri tarafından karşılanarak hastanelere yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yolcuların çoğunlukla baş ve yüz bölgelerinden yaralandıklarını bildirdi.

Bu olay, son zamanlarda yaşanan benzer bir türbülans vakasını akıllara getirdi. 20 Mayıs'ta Londra'dan Singapur'a gitmek üzere yola çıkan Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer numaralı Boeing 777-300ER uçağı, Myanmar hava sahasında karşılaştığı şiddetli türbülans nedeniyle ani bir irtifa kaybı yaşadı ve Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Talihsiz olayda, 104 yolcu yaralandı ve bir İngiliz vatandaşı yaşamını yitirdi.