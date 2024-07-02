Yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

Kaynak: İHA
Yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

Air Europa havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, İspanya'dan Uruguay'a seyahat ederken yaşanan şiddetli türbülans sonucu çok sayıda yolcunun yaralanmasına neden oldu.

Madrid'den Montevideo'ya sefer yapan Air Europa havayolu şirketine ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, Atlantik Okyanusu üzerinde yaşanan şiddetli türbülans sonucu Brezilya'nın Natal şehrine acil iniş gerçekleştirdi. Olayda, en az 30 yolcu yaralanırken, uçaktaki 325 yolcunun güvenliği için hızlı bir müdahalede bulunuldu.

aw238066-01.jpg

Air Europa'nın yaptığı açıklamaya göre, UX045 sefer numaralı uçak, türbülansın etkisiyle rotasından sapmak zorunda kaldı. Yaralı yolcular, Natal Havaalanı'na varışlarının ardından bekleyen acil servis ekipleri tarafından karşılanarak hastanelere yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yolcuların çoğunlukla baş ve yüz bölgelerinden yaralandıklarını bildirdi.

aw238066-02.jpg

Bu olay, son zamanlarda yaşanan benzer bir türbülans vakasını akıllara getirdi. 20 Mayıs'ta Londra'dan Singapur'a gitmek üzere yola çıkan Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer numaralı Boeing 777-300ER uçağı, Myanmar hava sahasında karşılaştığı şiddetli türbülans nedeniyle ani bir irtifa kaybı yaşadı ve Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Talihsiz olayda, 104 yolcu yaralandı ve bir İngiliz vatandaşı yaşamını yitirdi.

aw238066-03.jpg

aw238066-04.jpg

İlgili Haberler
Kayıp profesörün cesedi elleri ayakları bağlı şekilde bulundu
Ivan Kupala Bayramı'nı sürgünde kutladılar
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi
10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar. Burası Teksas değil İstanbul
İzmir’deki faciada kahreden detaylar: Kimi kendine ayakkabı bakıyordu kimi pazara gidiyordu
Son Haberler
Armağan Çağlayan'ın tek cümlelik asgari ücret yanıtı viral oldu Ekonomi
Armağan Çağlayan'ın tek cümlelik asgari ücret yanıtı viral oldu
"Asgari ücret düşük değil" diyen Şimşek'e Özel'den sert yanıt Gündem
"Asgari ücret düşük değil" diyen Şimşek'e Özel'den sert yanıt
Kabine'de iki bakan değişti! Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu oldu Gündem
Kabine'de iki bakan değişti! Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu oldu
Portekiz ilki başardı. Ronaldo hüngür hüngür ağladı Spor
Portekiz ilki başardı. Ronaldo hüngür hüngür ağladı
Sağlık Bakanlığı el değiştirdi. Fahrettin Koca gitti Kemal Memişoğlu geldi Gündem
Sağlık Bakanlığı el değiştirdi. Fahrettin Koca gitti Kemal Memişoğlu geldi
Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geldi Gündem
Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geldi