Yolcusuz havalimanı için yeni ihale. Yok artık dedirten haber

Kamuda tasarruf tedbirlerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı ama Balıkesir'den gelen haber yok artık dedittirecek cinsten...

Atıl durumdaki Havalimanlarından biri olan Balıkesir Merkez Havalimanı için yeni bir ihale düzenlendiğine dair iddiaya AeroNews24 gündeme taşıdı.

Bu karar, uçağın nadiren indiği yolcunun geçmediği ve milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen havalimanının geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yer alan Balıkesir Merkez Havalimanı, büyük yatırımlarla modern bir terminal binasıyla yapıldı. Havalimanı,herhangi bir havayolu şirketinin yolcu taşımacılığı yapmaması nedeniyle atıl durumda kaldı. Havacılık sektöründe "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'da Balıkesir Merkez Havalimanı'nda sadece 96 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanın sonraki yıllarda kaderi değişmedi. 2020'de 85, 2021'de 70, 2022'de 236 ve 2023'te sadece 132 uçak trafiği gerçekleşti. Bu yıllar boyunca havalimanı hiçbir yolcu ağırlayamadı.

2024'TE 16 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 2024 yılı Nisan ayı verilerine göre, Balıkesir Merkez Havalimanı bu yıl toplamda sadece 16 uçak trafiğine sahip oldu. Bu düşük trafik oranları, havalimanının geleceği hakkında ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.