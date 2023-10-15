Yolda canlı yayın yapan kamyoncu şoke oldu. “Önündeki aracı takip et” dediler

İstanbul Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki kamonun şoförü canlı yayın yaparken şoke oldu. Jandarma ekipleri, sosyal medyada canlı yayın yapan şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını takip et" şeklinde mesaj attı.

Yolda canlı yayın yapan kamyoncu şoke oldu. “Önündeki aracı takip et” dediler

İstanbul Anadolu yakasındaki Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeyken, sosyal medyadan canlı yayın yapan kamyon şoförü İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yakalandı. Şoför hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığıyla TikTok'tan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda ekipler kamyon şoförünün kullanıcı adını tespit etti.

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JANDARMA CANLI YAYINA BAĞLANDI; ŞOFÖRÜ UYARDI

Canlı yayına izleyici gibi bağlanan Jandarma ekipleri, şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını takip et" ve "İlerde Jandarma var" mesajlarını gönderdi. Uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını bitirdi.

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Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför ilk önce suçlamaları reddetti ancak canlı yayın kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti. Bir kargo firmasının çalışanı olduğu belirlenen kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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Seyir halindeyken, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı. O anlar Jandarma ekiplerinin yaka kamerasına yansıdı.

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