Yolda giderken ayıya çarptı

Merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında gerçekleşen kazada, 34 DG 5756 plakalı otomobiliyle Gümüşhane’den Trabzon yönüne ilerleyen Yahya Gülgönül, aniden yola çıkan bir ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef oldu.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Yahya Gülgönül ve araçta bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TELEF OLAN AYI YOLDAN KALDIRILDI

Yetkili ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırıldı ve bölgede temizlik çalışması yapıldı.