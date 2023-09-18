Yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar

Şili'nin başkenti Santiago'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobil içerisindeki hırsızlar, elektrikli scooterı ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldı.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü.

Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Adam olayın ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin scooterını yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla scooterdan düştüğünü söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.